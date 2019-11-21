ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري إن عملية “بركان الغضب” التابعة للمجلس الرئاسي تحقق تقدماً يومياً على جبهات القتال ،زاعماً أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) تكبدت خسائر فادحة.

المشري وفي الجزء الخامس من حواره مع موقع “عربي21″ القطري أضاف:” إن الوضع العسكري لقوات الوفاق جيد، وتجاوزنا مرحلة صد الهجمة، ومرحلة الدفاع، والآن دخلنا مرحلة إنهاء هذا العدوان”.

وتابع:” هناك مدن ومحاور تم تحريرها بالكامل كمدينة غريان التي كانت تعد مركز قيادة عمليات حفتر ومنطلق عملياته على طرابلس، فقوات حكومة الوفاق لديها تخوف حقيقي من دخول ترهونة وأتمنى أن تحل بالطرق السلمية فدخول قواتنا بالقوة هناك له عواقب وخيمة”.

وأدعى رئيس مجلس الدولة أن هناك مساعي من “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لتعزيز جبهات القتال بطرق مختلفة منها جلب من وصفهم بـ”المرتزقة الروس” وذلك في محاولة لدخول العاصمة، مضيفاً : “أعلن حفتر مرارا عن ساعة صفر لدخول طرابلس، لكنه فشل في ذلك فشلا ذريعا”.

ومتحدثا عن أسباب تأخر حسم المعارك لفت المشري إلى أن التركيبة الاجتماعية في البلاد تجعل من الصعب اللجوء إلى وسائل قاسية في صد ما وصفه بـ” الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، مشدداً على أن الكثافة السكانية في المناطق التي تجري فيها المعارك تفرض على قوات الوفاق الحذر في التعامل مع العمليات هناك حفاظا على حياة المدنيين.

المشري إختتم حديثه بالقول:” قوات حفتر لا تتورع عن استهداف المدنيين عبر القصف العشوائي الذي تنفذه”، مشددا على أن دخول قوات حفتر لقوات طرابلس يكاد يكون مستحيلاً.