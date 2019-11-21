بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس بدء العمل بالاتفاقية التجارية مع سنغافورة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم في بيان اليوم إن الاتفاقية التجارية مع سنغافورة التي تدخل حيز التطبيق اليوم “سوف تعزز التجارة، وتصب في صالح الشركات والمزارعين والعمال والمستهلكين من كلا الجانبين. ستصبح أيضًا بوابة إلى منطقة جنوب شرق آسيا سريعة النمو”.

وأضافت ” حينما يتم التشكيك في أساسيات التجارة العالمية المفتوحة والقائمة على القواعد، نحتاج إلى اتفاقيات مثل هذه أكثر من أي وقت مضى”.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية مع سنغافورة هي الـ 16 التي أبرمها الاتحاد الأوروبي منذ 2014.

وجاء في البيان ” لدينا الآن أكبر شبكة تجارية في العالم ، بما في ذلك 42 اتفاقية تجارية مع 73 شريكا”، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح البيان أن سنغافورة إلى حد بعيد بمثابة أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب شرق آسيا.

ويبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة للسلع أكثر من 53 مليار يورو (58.6 مليار دولار) وتجارة الخدمات بقيمة 51 مليار يورو (56.4 مليار دولار).

وأسس الاتحاد الأوروبي أكثر من 10 ألاف شركة في سنغافورة ويستخدمها باعتبارها منصة انطلاق لمنطقة المحيط الهادئ بأكملها، وفق البيان.

الأناضول