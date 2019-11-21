بكين – جدد صندوق النقد الدولي، تحذيره من أثر التوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، على نسب النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي خلال 2020.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن التوترات التجارية الحالية مرشحة لإفقاد أي زخم للاقتصاد العالمي، “يمكن أن تقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8 بالمئة في 2020”.

كانت جورجيفا تتحدث، الخميس، خلال مناقشات مائدة مستديرة مع رئيس الوزراء الصيني “لي كه تشيانج”، ومسؤولون في منظمات دولية بالعاصمة بكين.

والشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، توقعاته لمعدل النمو إلى 3 بالمئة في 2019، أدنى مستوى منذ 2008-2009، على أن يصعد إلى 3.4 بالمئة في 2020.

وذكرت مديرة الصندوق أن قرابة 90 بالمئة من الاقتصادات العالمية تسجل تباطؤا خلال العام الجاري، مقارنة مع 2018، مقارنة مع 75 بالمئة قبل عامين، في إشارة إلى أثر التوترات التجارية.

وتأثرت اقتصادات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو إضافة إلى بلدان في شرق آسيا، من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، إذ تعد تلك البلدان مصدرا للمواد الخام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع حكومي، الثلاثاء: “إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الصين، فسأقوم فقط برفع الرسوم الجمركية”، دون مزيد من التفاصيل.

الأناضول