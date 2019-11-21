اليمن – اتهمت شبكة حقوقية يمنية غير حكومية، امس الحوثيين بقتل أكثر من 3 آلاف و800 طفل منذ مطلع 2015، وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

جاء ذلك في بيان للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.

وقالت الشبكة، إنها رصدت بالتعاون مع 13 منظمة دولية، 65 ألف و971 واقعة انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي ضد الطفولة في 17 محافظة يمنية، منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2015، وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

واتهمت الشبكة، في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، جماعة الحوثي بقتل 3 آلاف و888 طفلاً بشكل مباشر خلال الحرب.

كما تسببت الجماعة، بإصابة 5 آلاف و357 طفلا، وإعاقة 164 طفلا إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال، وفق البيان.

وأضاف أن “الحوثيين اختطفوا 456 طفلا مازالوا في سجون المليشيا حتى اللحظة، وتسببوا بتهجير 43 ألف و608 طفلاً آخرين، وجندوا نحو 12 ألف و341 طفلاً، وزجوا بهم في جبهات القتال المختلفة”.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته “والتحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات بحق الطفولة”.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحوثيين حول ما وجهته الشبكة الحقوقية للجماعة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

الأناضول