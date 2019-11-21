إسبانيا – نفى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، وجود أي نية لديه في اللعب لفريق آخر غير “البلوغرانا”، مؤكدا أنه سيختم مسيرته الكروية في النادي الكتالوني العملاق.

وقال بيكيه لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “قلتها دائما، سيكون برشلونة هو آخر فريق ألعب بألوانه، فليس لدي أي نية على الإطلاق لارتداء أي قميص آخر، لأنني طالما ألعب كرة القدم فهدفي أن أكون ضمن صفوف البارسا، وهذا هو الحلم الأكبر للجميع”.

وأضاف: “عندما كنت صغيرا، كان حلمي الوحيد هو ارتداء قميص برشلونة، حيث يشعرني بالقوة والرغبة”.

وتابع: “اعتدت أن أفي بالعقود وألتزم بها، وأنا بالفعل أعتزم البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقدي عام 2022، لكني ليست لدي كرة بلورية ولا أعرف إذا كنت سأتمكن من ذلك أم لا”.

وأضاف: “إذا رأيت أنني فقدت شغفي أو أنني لست على المستوى، فلا مشكلة لدي في الاعتزال مبكرا. لكن رغم ذلك، أعتقد أن هذا لن يحدث، لأني أعرف نفسي، فأنا قادر على التحمل حتى عام 2022، لكني لا أملك تأكيدا لذلك”.

المصدر: وكالات