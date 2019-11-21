فيينا – تراجعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الخميس، مدفوعة بتخوفات المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد يومين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة رسوم جمركية على بضائع صينية، حال عدم التوصل لاتفاق تجاري، لم تصدر أية تصريحات من بكين.

وبحلول الساعة (09:07 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون ثاني، بنسبة 0.50 بالمئة أو 32 سنتا إلى 62.08 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 0.47 بالمئة أو 26 سنتا إلى 56.76 دولارا للبرميل.

كانت عقود خام برنت صعدت بأكثر من 2 بالمئة في جلسة الأربعاء، بعد صعود بأقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية بواقع 1.4 مليون برميل، الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

الأناضول