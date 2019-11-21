بيروت – أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن استعداد بلاده للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات مواطنيها.

جاء ذلك في برقية أرسلها ترامب إلى نظيره اللبناني ميشال عون، بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال البلاد عن الاحتلال الفرنسي الذي يوافق 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1943.

وقال ترامب في البرقية: “يشاطرني الشعب الأميركي بتوجيه أفضل التمنيات لكم بمناسبة عيد الاستقلال”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وأضاف أن علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والأميركي قوية.

ويأتي احتفال لبنان بعيد استقلالها هذا العام، في وقت دخلت فيه الاحتجاجات الشعبيّة شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

ومن المنتظر أن يوجه عون رسالة إلى اللبنانيين، في وقت لاحق مساء الخميس، يتطرق خلالها لأبرز التطورات الراهنة والمستجدات على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الخميس، لجان المال والموازنة والإدارة والعدل بالبرلمان، إلى جلسة مشتركة، قبل ظهر الأربعاء المقبل، لدرسة اقتراحات القوانين المتعلّقة بسريّة المصارف.

وستشهد الجلسة دراسة اقتراحات القانونين المتعلّقين باسترداد الأموال المنهوبة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

الأناضول