ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين لبحث آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا التي تلقي بتداعياتها الأمنية على محيطها الإقليمي في افريقيا خاصة في منطقة دول الساحل.

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أنه تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة مسارات وجوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها وبما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية.