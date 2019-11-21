البرازيل – تحدث أدينور باتشي “تيتي”، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن ليونيل ميسي نجم الأرجنتين، ومقارنته بأسطورة السامبا.

وقال تيتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ميسي أفضل من بيليه؟ بيليه لا يضاهى، وكل من يريد عقد مقارنة بينه وبين رياضي آخر لا يعرف شيئًا”.

وأضاف: “ميسي غير عادي، ولكن تألقه في إطار البشر، أما بيليه فهو من كوكب آخر، وتألقه تخطى المعايير الطبيعية”.

وتابع: “لا أقول هذا لأنني برازيلي، ولكني أتحدث لأنني رأيت قصة بيليه، وحجم تألقه والعروض التي كان يقدمها، بالإضافة إلى جودته على المستوى الفردي وتميزه في اللعب بالرأس ومدى قوته، أنت كصحفي إذا كنت تريد البحث عن عيب لديه، فلن تجد”.

وواصل مدرب البرازيل: “كل ما قلته عن بيليه لم يكن كافيًا، ولكنه أيضًا يتمتع بكاريزما استثنائية”.

المصـدر: كـووورة