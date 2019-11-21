القاهرة – فاجأ الفنان المصري حسين فهمي حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

حسين ظهر مع زوجته الجديدة لأول مرة، والتي ارتدت فستان أزرق يحتضن قوامها، ودخلت معه على السجادة الحمراء، وسط تساؤل الحضور.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضره عدد كبير من نجوم الفن ومنهم حلا شيحة، هنا شيحة، ليلي علوي، رجاء الجداوي، هند صبري، لبلبة، نادية الجندي، إلهام شاهين، رانيا يوسف، منى زكي، أحمد حلمي، منة شلبي، حسين فهمي، ونيرمين الفقي.

ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

حسين فهمي تزوج في بداية حياته من سيدة اسمها نادية محرم من خارج الوسط الفني، وأنجب منها فتاة اسمها «نائلة» وشاب اسمه محمود، ثم تزوج بعد انفصاله عن زوجته الأولى من الفنانة ميرفت أمين ولكنه انفصل عنها بعد قصة حب كبيرة تحدثت عنها الصحافة لأعوام، وبعد أن أنجب ابنته منة.

في عام 2007 تزوج “الواد التقيل” من الفنانة لقاء سويدان، وانفصل عنها بعد 5 سنوات عام 2012، ودخل معها في قضايا ومشاكل بسبب نفقتها ومؤخر صداقها، والذي بالفعل حصلت عليه لقاء، ثم تزوج بعدها حسين من رنا القصبي، وانفصل عنها أيضا.

وسائل اعلام مصرية