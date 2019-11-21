ليبيا – استقبل مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الحفيظ التاجوري بمطار مدينة طبرق السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

السفير الألماني توجه فور وصوله بحسب المكتب الإعلامي لخارجية المؤقتة إلى مقر مجلس النواب ليلتقي أعضاء من مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان برئاسة النائب يوسف العقوري ومن ثم توجه السفير الألماني الى مقر المجلس التسييري لبلدية طبرق ليجتمع برئيس المجلس وبعض اعيان المدينة ومنظمات المجتمع المدني.

وفي هذه الاثناء،أكدت وزارة الخارجية على انه أي مبادرة او مؤتمر يتعلق بالأزمة الليبية يجب أن يكون من خلال السلطات الشرعية للشعب الليبي والمتمثلة في مجلس النواب المُنتخب شعبياً والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه والقوات المسلحة الذي تُمثل طوق الأمان للدولة الليبية.

وشددت الوزارة على مشروعية العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية والاجرامية التي جعلت من العاصمة مسرحاً للجريمة وسوقً لبيع المهاجرين غير القانونيين الذين ترسلهم المليشيات الى الشواطئ الأوروبية من المناطق التي تهيمن عليها حكومة الوفاق التي وصفتها بـ”غير دستورية”.

ومن جانبه،أشاد السفير الألماني خلال زيارته للمقبرة الألمانية بمدينة طبرق الى الأمن والإستقرار التي تشهده مدينة طبرق والذي أكدت فيه وزارة الخارجية مجدداً ان هذا الامن ما كان ليتحقق لولا تضحيات القوات المسلحة بدعم من مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه.

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