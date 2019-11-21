دبي – أسدل معرض دبي العالمي للطيران 2019، الستار على فعالياته الخميس، بإجمالي صفقات 54.5 مليار دولار في القطاعين التجاري والعسكري، وفق إحصاء أعده مراسل الأناضول.

وجاءت أبرز الصفقات، إبرام مجموعة طيران الإمارات صفقتين، الأولى مع شركة إيرباص لشراء 170 طائرة، بقيمة إجمالية 30 مليار دولار.

أما الصفقة الثانية للشركة المملوكة بالكامل لحكومة دبي، كانت مع توقيع اتفاقية شراء 30 طائرة بوينغ طراز (787-9) بقيمة 8.8 مليارات دولار.

كما وقعت “العربية للطيران” الإماراتية، على طلبية مؤكدة لشراء 120 طائرة إيرباص من طراز “ايه 320 نيو” في صفقة قيمتها 14 مليار دولار.

وشهد المعرض، الذي يعد أحد أكبر معارض الطيران في العالم، منافسة على عقود البيع بين عملاقي صناعة الطائرات “بوينغ” الأمريكية، و”إيرباص” الأوروبية، في ظل السباق المستمر بينهما وهيمنتهما على سوق صناعة الطيران الضخم.

وتنخفض قيمة صفقات الدورة الحالية (2019) بنحو 52.1 بالمئة مقارنة بالدورة السابقة عام 2017 والبالغة 113.8 مليار دولار، وفقا لحسابات الأناضول.

ويختتم المعرض، الخميس، الذي انطلق الأحد، وشارك فيه أكثر من 1288 شركة ومؤسسة، و161 طائرة في ساحة عرض الطائرات.

جدير بالذكر أن النسخة القادمة من معرض دبي للطيران، ستقام في الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

الأناضول