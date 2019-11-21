مصر – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الخميس، إقامة لقاء كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك المصري بطل الكونفيدرالية في العاصمة القطرية الدوحة.

كما تم الإعلان عن موعد إقامة اللقاء في الـ14 من فبراير المقبل في الدوحة، وجاء ذلك بعد اجتماع المكتب التنفيذي لـ”الكاف” اليوم.

وتمت المصادقة على القرار رغم اعتراض نادي الزمالك على إقامة اللقاء في قطر، بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين، بحسب تصريحات رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور.

وكان الزمالك قد حصد لقب الكونفدرالية، بفوزه في المباراة النهائية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بفوز كلا الفريقين 1-0 على ملعبه.

بالمقابل فاز الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما ألغت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” قرار إعادة المباراة النهائية أمام الوداد المغربي، وأقرت لجنة المسابقات بالكاف اعتماد فوز الترجي باللقب.

المصدر: وكالات