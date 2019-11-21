إسبانيا – تأهل المنتخب الروسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ديفيز لكرة المضرب التي تستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد.

وتأهل المنتخب الروسي المكون من اللاعبين كارين خاتشانوف وأندريه روبليوف ويفغيني دينسكوي إلى الدور ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين من أصحاب المراكز الثانية في المجموعات الست.

وفاز المنتخب الروسي على نظيره الكرواتي حامل اللقب بنتيجة 3-0، قبل أن يخسر من المنتخب الإسباني صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية 2-1.

وسيواجه المنتخب الروسي في الدور ربع النهائي غدا الجمعة نظيره الصربي.

وتقام كأس ديفيز بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على 4 أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا توزع على 6 مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي.

كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث، عوضا عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.

المصدر: rsport.ria.ru