فرنسا – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة، كشفت هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

وكشفت الصورة المتداولة أن الفائز بالجائزة لهذا العام سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بحصوله على 578 نقطة.

وجاء فيها أن المرتبة الثانية ستعود للهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي برصيد 570 نقطة ثم سيحل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ثالثا برصيد 499 نقطة.

ووفقا للتسريبات فإن المرتبة الرابعة ستكون من نصيب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول على أن تعود المرتبة الخامسة لزميله المصري محمد صلاح حيث حصد الأول 322 نقطة بينما اكتفى صلاح بالحصول على 207 نقاط.

وأتى البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة السادسة بعدما حصد على 199 نقطة وتلاه حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر برصيد 163 نقطة.

وحل بالمرتبة الثامنة الإنجليزي رحيم ستيرلينغ مهاجم السيتي برصيد 127 نقطة ثم الثنائي الكوري الجنوبي هيونج مين سون والهولندي فرينكي دي يونغ لاعبا توتنهام هوتسبر وبرشلونة على الترتيب بحصد 29 نقطة لكل منهما.

يذكر أن الجائزة ستقدم في حفل سيقام يوم الثاني من ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: “تويتر”