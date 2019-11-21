ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد خلال لقائه أمس الأربعاء سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو قاليماردي مستجدات الأوضاع في ليبيا.

عماري زايد أكد وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على موقف حكومة الوفاق الثابت في دحر ما وصفه بـ” العدوان والدفاع عن العاصمة ومدنية الدولة” وأنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي مع معتدي لا يقبل إلا بالحل العسكري ويقوم بحشد المقاتلين من جنسيات مختلفة حسب زعمه.

وتطرق خلال اللقاء إلى مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا، مشيراً إلى ترحيب الحكومة بالجهود الدولية مع التأكيد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة لتشمل دول الجوار الليبي والدول الداعمة لموقف حكومة الوفاق الوطني.

كما إدعى بأن روسيا تقوم بدور استخباراتي وعسكري في ليبيا والذي يفاقم من الأزمة ويطيل من عمر الحرب.

ومن جانبه شدد السفير الإيطالي على استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق وأهمية توسيع دائرة المشاركة في مؤتمر برلين من قبل دول الجوار وعمل إيطاليا مع ألمانيا لإنجاح المؤتمر.

وناقش عماري والسفير الإيطالي على هامش اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم.