القدس – افادت وسائل إعلام إسرائيلية إن اجتماع حاسم يعقد الخميس، في وزارة العدل، لحسم القرار بشأن التهم التي سيوجهها المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن مندلبليلت سيعلن اليوم، أو مطلع الأسبوع المقبل، قراره.

وأضافت أن ثمة توجه بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف 1000، بتلقيه منافع وهدايا ثمينة من رجال أعمال.

وأشارت هيئة البث إلى انه ليس واضحا قرار المستشار القانوني بشأن الملفات المتبقية.

من جهته، قال موقع “هآرتس” العبري، إن القرار سيتخذ اليوم أو الأحد .

وأعلن منلدبليت أعلن، فبراير/شباط الماضي، نيته تقديم لائحة ضد نتنياهو بتهم الاحتيال واساءة الأمانة وتلقي الرشوة ولكنه ابقى قراره النهائي إلى ما بعد عقد جلسات استماع لدفاع نتنياهو.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقد مندبليت 4 جلسات استماع لطاقم الدفاع عن نتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي:

الملف 1000: يتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.

الملف 2000: يتضمن اتهامات بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.

الملف4000: يتضمن اتهامات بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات “بيزك” شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش “والا”.

الأناضول