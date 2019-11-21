كوريا الشمالية : لا مفاوضات مع ترامب حتى يغير سياساته

كوريا الشمالية : لا مفاوضات مع ترامب حتى يغير سياساته

كوريا ش – أعلنت كوريا الشمالية أنه من المستحيل عقد قمة جديدة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حتى تغير واشنطن سياساتها “العدائية” تجاه بيونغ يانغ.

وقالت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هي، في أعقاب مباحثاتها مع مسؤولين روس في موسكو، اليوم الأربعاء: “سيكون بإمكاننا مناقشة القضايا النووية (مع الولايات المتحدة) من جديد بعد أن تتراجع عن سياساتها العدائية تجاهنا”.

وأضافت أن بيونغ يونغ لا تهتم بعقد قمة جديدة بين كيم وترامب.

وزارت تشوي سون هي موسكو، للمشاركة في الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين روسيا وكوريا الشمالية.

واستقبلها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي بحث معها مسائل تطوير العلاقات الثنائية والوضع في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي آسيا، حسبما أكدت وزارة الخارجية الروسية.

والتقى كذلك نائب وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف بنظيرته الكورية الشمالية لبحث الوضع في شبه الجزيرة الكورية وغيره من القضايا الدولية، إلى جانب وتائر الاتصالات السياسية بين البلدين.

وجدير بالذكر أن الاتفاق بشأن عقد الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين موسكو وبيونغ يانغ، تم التوصل إليه خلال لقاء القمة بين الرئيس، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في فلاديفوستوك الروسية في أبريل الماضي.

المصدر: وكالات