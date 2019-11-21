إسبانيا – خضع دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، لعملية جراحية لإزالة فتق في فقرات الرقبة، حسبما أعلن فريقه ثالث ترتيب الليغا.

وأعلن النادي في بيان له أن العملية الجراحية تمت بنجاح وكما هو مخطط لها.

وقال البيان :”خضع دييغو كوستا لعملية جراحية في فقرات الرقبة في مدريد صباح الخميس”.

ولم يحدد البيان المدة التي سيغيب فيها كوستا عن فريقه، غير أن الصحف المحلية توقعت أن تمتد الفترة لحوالي ثلاثة أشهر، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة برشلونة مطلع الشهر القادم في الدوري المحلي، وآخر مباراتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي، مع احتمال الغياب أيضا عن مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي في حال تأهل الممثل الثاني للعاصمة.

ولعب كوستا 15 مباراة مع أتلتيكو بينها 11 في الدوري المحلي، وأربع في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين ومرر ثلاث كرات حاسمة.

المصدر: أ ف ب