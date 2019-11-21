موسكو – اكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة حيال الموقف الأمريكي من الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والموقف الأمريكي الجديد من هذه المستوطنات.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء: “لدينا مواقف مشتركة فيما يتعلق بالوضع في التسوية العربية الإسرائيلية، مع الأخذ بعين الاعتبار محاولات مراجعة الإطار القانوني الحالي للتسوية​​​. بالطبع نحن قلقون جدا بشأن التطورات الأخيرة، وأعني بذلك موقف الولايات المتحدة الرافض لجميع قرارات المجتمع الدولي والقرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تتعلق بضرورة وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وإقرار عدم شرعية الوضع عندما تكون الأراضي في الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار لافروف إلى أن موسكو مقتنعة بأن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في المصالح، هي وحدها القادرة على حل هذا الصراع الطويل الأمد في المنطقة.

المصدر: سبوتنيك