مصر – أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خالد عبد الغفار، اليوم الأربعاء، أن المختصين في بلاده صنعوا قمرا صناعيا صغير الحجم من نوع “كيوب سات”.

وأشار الوزير إلى أن هذا القمر الصناعي مصنوع في مصر وسيتم الاستعانة به في مجالات الزراعة والجيولوجيا وغيرها من المجالات المرتبطة بمشروعات التنمية.

وأوضح أن القمر المصري “كيوب سات” صغير الحجم وتم تصنيعه بالكامل داخل وكالة الفضاء المصرية بواسطة مهندسين مصريين، وهو أحد أقمار مشروع “تحالف المعرفة” الذي تموله أكاديمية البحث العلمي وبالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية والقطاع الصناعي في مصر.

ونوه بأن التحالف تبلغ موازنته نحو 13 مليون جنيه، موضحا أن المشروع بدأ في يناير 2017، على أن يتم الانتهاء منه في يونيو 2020.

وأضاف أن هذا التحالف يهدف إلى تنفيذ وإطلاق قمر صناعي تجريبي لتطوير تكنولوجيا الأنظمة الفضائية لتوطين صناعات الفضاء، وذلك بغرض إنتاج وحدات قادرة على العمل في البيئة الفضائية، حيث أن إنتاج هذه الوحدات من شأنه رفع مستوى الصناعة المحلية.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق القمر الأول من 3 أقمار صغيرة من نوعية “كيوب ساب” في 17 سبتمبر الماضي، والقمر الثاني سيتم إطلاقه مساء اليوم 20 نوفمبر، أما القمر الثالث من المشروع فسيتم إطلاقه في يونيو 2020.

المصدر: وكالات