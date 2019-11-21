الولايات المتحدة – افادت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الخميس، إن النظرة المستقبلية للأسواق الناشئة غير مواتية في 2020، بسبب ارتفاع مخاطر التجارة والسياسة.

وأضافت موديز في بيان أن نمو الأسواق الناشئة تباطأ بشكل كبير في 2019، وتحولت النظرة المستقبلية لها إلى سلبية في 2020، بسبب عدم اليقين حول التجارة والسياسة.

وتابعت: “قد يكون لدى البلدان والشركات في الأسواق الناشئة، درجات مختلفة من التعرض لكل من أوجه عدم اليقين، لكونها تشمل مجموعة واسعة من الكيانات في جميع أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا”.

وجاء في البيان: “على الرغم من أن مخاطر الركود قيد التخوف على المستوى العالمي، لا نتوقع حدوث ركود في أي من اقتصادات الأسواق الناشئة الأكبر باستثناء الأرجنتين”.

وتوقعت موديز أن تحقق اقتصادات الأسواق الناشئة معدل نمو 4.5 بالمئة في 2020، مقارنة بأقل من 1.5 بالمئة في أكبر الاقتصادات المتقدمة.

وتقول: “ومع ذلك، فإن معدلات النمو في الأسواق الناشئة أقل بكثير من المتوسط التاريخي، خاصة في اقتصاديات أكبر مثل المكسيك وروسيا والهند والصين”.

ويؤكد البيان أن “النمو الضعيف وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة والمخاطر الجيوسياسية، هي التي تدفع التوقعات السلبية للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”.

الأناضول