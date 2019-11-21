فرنسا – وجه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى جماهير ناديه، خلال تواجده في مباراة تنس بين رافائيل نادال وكارين خاشانوف، أمس في إطار كأس ديفيز، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بدعوة من زميله السابق في برشلونة، جيرارد بيكيه.

وقال نيمار، في تصريح أبرزته صحيفة “سبورت” الكتالونية: “أنا الآن في أفضل أحوالي، وجاهز للعب أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا”.

وكان الدولي البرازيلي يعاني من إصابة، أبعدته خلال الفترة الماضية عن المشاركة في المباريات مع سان جيرمان، ومنتخب السامبا، لكنه سيعود للمشاركة تدريجيًا عقب انتهاء التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي سان جيرمان مع ريال مدريد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، يوم 26 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الفريقين في العاصمة الفرنسية باريس، قد انتهت بفوز أصحاب الأرض (3-0).

المصـدر : كـووورة