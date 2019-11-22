غزة – أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، عن وفاة مواطن من عائلة السواركة، ليرتفع عدد ضحايا العائلة إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة إلى 9 أفراد.

وأفادت الوزارة بأن المواطن محمد سلامة السواركة (40 عاما) “استشهد متأثرا بجراح أصيب بها خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على دير البلح”.

وقتل 8 من أفراد العائلة بقصف منزلهم، فيما أصيب 12 آخرون بعضهم بجراح خطيرة بعد التصعيد في قطاع غزة إثر اغتيال القيادي في “سرايا القدس”، الجناح العسكري لـ”حركة الجهاد الإسلامي”، بهاء أبو العطا.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه قصف منزل أسرة السواركة بالخطأ وإنه فتح تحقيقا في الحادث، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تل أبيب بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق.

المصدر: وكالات