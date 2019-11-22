ليبيا – كشف المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية بنغازي عز الدين المشنون أن خسائر احتجاز طائرة الشركة الوحيدة في مصراتة منذ 6 أيام بلغت مليوني دينار.

المشنون أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” اليوم الجمعة أن 1500 موظف يتبعون الشركة تضرروا من هذه الخسارة كون معاشاتهم ستتأثر بسببها، مُشيراً إلى أن إجمالي المرتبات يبلغ 4.5 مليون دينار شهرياً.

هذا وأعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية يوم الأحد الماضي عبر 218 عن احتجاز طائرة الشركة في مطار مصراتة من قبل مساعد مدير المطار حسين بلاعو، موضحاً أن الطائرة كانت في رحلة صيانة إلى مطار مصراتة قبل أن يتم منعها من الإقلاع بعد انتهاء عمليات الصيانة، بأمر من بلاعو.

وحذّر عز الدين من استمرار احتجاز الطائرة مع اقتراب موسم العمرة الذي يُصادف شهر ديسمبر المُقبل.