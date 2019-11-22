ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري إن حالة الضعف الشديد التي عاشتها الدولة الليبية منذ سنة 2014 سمحت لبعض التشكيلات العسكرية بالظهور والسيطرة على بعض المفاصل في العاصمة طرابلس بينها قوة “الردع الخاص” التي يشكل المداخلة جزءا كبيرا من عناصرها.

المشري وفي الجزء السادس من حواره الخاص مع “عربي21″ القطري أمس الخميس أضاف أن هذه القوة بدأت عملها بمحاربة الجريمة في الغرب الليبي ومن ثم انخرطت لاحقا في قتال تنظيم الدولة، لافتا في هذا الإتجاه إلى أنها قوة عسكرية مدربة جيدا وتمتلك معدات قتالية جيدة وتشارك حاليا في عمليات القتال ضد من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

وأضاف: “هؤلاء المداخلة مختلفون عن أولئك الذين ينتمون لقوات حفتر أو نظرائهم في مصر أو السعودية وموقفهم من حرب طرابلس واضح، فهم ضد ما وصفه بـ”الهجوم”، مشددا على أن السجناء الذي كانوا في قبضة قوة الردع سلموا جميعهم للجهات القضائية.



وفي ما يتعلق بالمنطقة الجنوبية، قال المشري إن الجنوب يعاني من حالة إهمال مارسته كل الحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى أن الإقليم برمته لا يزيد سكانه عن نصف مليون ليبي.

وتابع:” الجنوب يسبح على بحيرات من النفط والماء، وفيه جبال من الذهب والمعادن والثروات الطبيعية، وهذا يعرفه حفتر جيدا، ولذلك يحاول السيطرة هناك، وبسط نفوذه، إلا أنه واجه مقاومة من شتى المكونات الجنوبية لا سيما التبو”.

وفي رد على سؤال عربي 21 حول اتهامات لليبيا بسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين، قال المشري إن حكومة الوفاق تنظر إلى هؤلاء بعين الرأفة الرحمة ولا تتعامل معهم بأي نوع من العنصرية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ليبيا ترفض توطين هؤلاء على أراضيها وتسعى إلى اعادتهم من حيث أتوا بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد.

وفي السياق ذاته، إتهم رئيس مجلس الدولة الإستشاري المشير حفتر بإستغلال ملف المهاجرين في تمويل قواته ماديا، زاعماً أنه “بمراجعة قوائم الركاب على متن خطوط الطيران الليبية تبين أن معظم المهاجرين قدموا إلى البلاد بتأشيرات صادرة من مناطق تابعة لحفتر ولذلك قامت حكومة الوفاق باتخاذ إجراءات للحد من تدفق المهاجرين” على حد زعمه.