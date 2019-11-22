الرباط – ارتفع معدل التضخم السنوي بالمغرب بنسبة 0.9 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول مقابل 0.3 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (رسمية)، في بيان الجمعة، إن الارتفاع ناجم عن صعود أسعار المواد الغذائية بـ0.4 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية بـ0.3 بالمئة.

وعلى أساس شهري، صعد مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع البنك المركزي المغربي تباطؤ معدل التضخم إلى 0.8 بالمئة في 2019، قبل أن يصعد إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.9 بالمئة في 2018.

وفي منتصف الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن أداء الاقتصاد المغربي ما يزال سليما، على الرغم من التقلبات في إنتاج الحبوب وضعف النمو في الشركاء التجاريين والمخاطر الخارجية المرتفعة.

ويتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد المغرب معدل نمو 2.8 بالمئة في 2019، مقابل توقعات الحكومة بنمو نسبته 2.9 بالمئة.

وقدر الصندوق تباطؤ التضخم بالمغرب إلى 0.4 بالمئة في 2019.

الأناضول