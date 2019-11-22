النيابة النمساوية تعثر على كنز من الذهب لدى حزب الحرية القومي

النيابة النمساوية تعثر على كنز من الذهب لدى حزب الحرية القومي

النمسا – عثر رجال النيابة العامة في النمسا الذين يحققون مع سياسيين سابقين في “حزب الحرية القومي” على كنز من سبائك الذهب كانت مخبأة في خزائن في بيت ضيافة صغير بجبال الألب.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، قال الحزب إنه اشترى الذهب بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.

وداهم رجال النيابة والشرطة، دار الضيافة في تيرول بجال الألب في شهر أغسطس 2019، للتحقيق في شبهات فساد ضد نائب المستشار السابق ورئيس “حزب الحرية”، هاينز كريستيان شتراسه، حسبما ذكرت مجلة بروفيل نقلا عن ملفات النيابة.

وردا على ما كشفته مجلة بروفيل، قال كريستيان هافينكر، الأمين العام لحزب الحرية ساخرا على “تويتر”: “أعتقد أنه كان من الأفضل الاستثمار في حساب ادخار لدى بنك ينهار، أو في أسهم تتراجع قيمتها، أو سندات يونانية”.

وصرح بأن مجموعة فيينا للحزب قررت شراء الذهب في 2008 “باحتياطياتها المالية”.

وعند العثور على الأقبية، أبلغ المسؤول عن دار الضيافة المحققين بأنه لا يعرف الأرقام السرية لفتحها، وطلب منهم انتظار وصول مسؤولي الحزب من فيينا، التي تبعد 6 ساعات بالسيارة عن القرية النائية.

وعندما وصل مسؤولو الحزب وفتحوا الخزائن، وجدوا أنها تحتوي على ثلاثة صناديق حديدية معدنية مختومة من قبل كاتب عدل فارق الحياة.

وعرض المسؤولون على النيابة أن يقدموا لها نسخة محررة من صك كاتب العدل الذي يصف فيه المحتويات بدل فتح الصناديق المحكمة بشدة.

وبحسب الصك، تحتوي الصناديق على قوالب ذهب تزن 500 غرام (حوالي 16 أونصة)، قيمة كل منها حوالي 24 ألف دولار بالأسعار الحالية، وفقا للتقرير.

المصدر: وكالة “بلومبرغ” الأمريكية