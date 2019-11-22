ليبيا – طالب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي من حركة خمس نجوم عن لجنة العلاقات الخارجية بضرورة إطلاق مبادرة دبلوماسية دولية من أجل التهدئة في ليبيا وذلك في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد.

الأعضاء قالوا وفقاً لما أوردته وكالة”نوفا”الإيطالية أمس الخميس:”فقدان طائرة بدون طيار لسلاحنا الجوي وتكثيف القصف الجوي من قبل قوات حفتر في مطار مصراتة حيث يوجد 300 من جنودنا وتصاعد الاشتباكات المسلحة حول طرابلس مع تزايد تورط المرتزقة الروس وما يترتب على ذلك من زيادة في عدد الضحايا بين السكان المدنيين الليبيين والمشردين الفارين من القتال”،على حد تعبيرهم.

وأضاف الأعضاء أن هذه الأخبار المقلقة الواردة من ليبيا إلى جانب تواصل تدفقات الهجرة من سواحل طرابلس يتطلب ضرورة إعادة إطلاق مبادرة دبلوماسية دولية من أجل التهدئة في ليبيا وإعادة اكتشاف وحدة الهدف على المستوى الأوروبي والأطلسي بدءاً من مؤتمر برلين حول ليبيا.