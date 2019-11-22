موسكو – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العسكريين الروس نفذوا مهامهم في سوريا ومنعوا عودة المسلحين إلى البلاد، كما قيم عاليا أهمية التجربة القتالية التي اكتسبوها في سوريا.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في موسكو اليوم الجمعة: “نفذ أفراد القوات الجوية الفضائية والبحرية والقوات الخاصة والشرطة العسكرية وغيرها من الهيئات والأجهزة، المهام المنوطة بهم بشكل كامل. لقد تصرفوا بشجاعة ومهنية ومنعوا التدفق الجماعي للمسلحين من تلك الأراضي إلى بلادنا”.

وأضاف أن “الأعمال القتالية واسعة النطاق انتهت كما هو معروف، لكن التجربة القتالية المكتسبة في سوريا مطلوب استخدامها اليوم في بناء القوات المسلحة”، مشيرا إلى أن هذه التجربة تجري الاستفادة منها وتطويرها، بما في ذلك أثناء المناورات السنوية وعمليات التفتيش المفاجئة للقوات المسلحة.

المصدر: وكالات