بومبيو : نقف إلى جانب اللبنانيين في تظاهرهم السلمي

بومبيو : نقف إلى جانب اللبنانيين في تظاهرهم السلمي

لبنان – أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن دعم الولايات المتحدة للمتظاهرين اللبنانيين المطالبين بإجراء إصلاحات والقضاء على الفساد في بلادهم.

ووجه بومبيو في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة “أطيب تمنيات” الإدارة الأمريكية إلى الشعب اللبناني بمناسبة الذكرى الـ76 لاستقلال البلاد، قائلا: “قبل 76 عاما أصبح لبنان دولة حرة، واليوم يظهر اللبنانيون للعالم بأكمله التزامهم بهذا المثال العالي”.

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي حرص الولايات المتحدة على ضمان “مستقبل أكثر إشراقا للبنانيين”، مضيفا: “نقف بفخر إلى جانب الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية الداعية إلى الإصلاحات ووضع حد للفساد”.

وأعلن بومبيو عن استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع أي حكومة لبنانية جديدة ستتجاوب مع احتياجات شعبها وستملك القدرة والإرادة السياسية لبناء “لبنان مستقر ومزدهر ومستقل وآمن للجميع”.

المصدر: RT