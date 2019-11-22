سوريا – وصف مصدر في الخارجية السورية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ “الخارج عن القانون الدولي”، الذي يستند في نواياه وأفعاله إلى “الاحتلال والعدوان بغض النظر عن التزاماته”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله، اليوم الخميس، إن “النظام التركي وقواته وأدواته من تنظيمات إرهابية ومرتزقة يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعب السوري، وذلك على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا في إطار عملية أستانا وسوتشي”.

وجاءت تصريحات المسؤول السوري في معرض إدانته لما وصفه بـ”الاعتداءات الإجرامية” التي ترتكبها “قوات الاحتلال التركي” ضد الشعب السوري.

كما استنكر “بأشد العبارات” العمليات التركية “التي كان آخرها الضربات الجوية التي نفذتها أمس طائرات بدون طيار على الأحياء السكنية في ريف تل أبيض في الرقة، وأدت إلى ارتقاء خمسة شهداء من المدنيين بينهم أطفال وسقوط عدد من الجرحى”.

ودعت الخارجية السورية الرأي العام العالمي للتحرك فورا “من أجل إرغام أردوغان على وقف جرائمه بحق الشعب السوري، والتي تشكل خرقا صارخا وخطيرا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية”.

المصدر: “سانا”