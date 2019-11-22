ليبيا – التقى وفد من قبائل الطوارق أمس الخميس رئيس أركان الوفاق الفريق محمد الشريف.

الوفد ضم بحسب أركان الوفاق كل من :”أبوبكر الفقي إنقدازن ،جيلى أغالي الطياف ، محمد موسى توخي “.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا الهامة التي تخص المنطقة الجنوبية وتفعيل ما تم تسميته بـ”المؤسسة العسكرية” (مسلحي الوفاق) بالمنطقة الجنوبية ودعم منطقة سبها العسكرية والكتائب والسرايا والغرف الأمنية وحرس الحدود التابعة للمنطقة بالإضافة إلى ضرورة إستكمال الإجراءات المالية والإدارية التي تخص عدد من أبناء الجنوب من حملة الرقم الإداري.

كما تناول اللقاء دعم ما وصفوها بـ”القوة المساندة” التي تؤمن الحقول النفطية والإيفاء بالإستحقاقات المالية السابقة لهم وإستكمال برنامج ضمهم بشكل رسمي لما تم وصفه بـ”المؤسسة العسكرية الليبية”.