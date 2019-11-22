وأشار غريفيث، إلى إن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يمهد لحل سياسي في اليمن.

وكانت العاصمة السعودية الرياض، قد شهدت قبل أسابيع، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال غريفيث: “نثني على دور السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي”، مؤكدا على دعم السعودية لجهود الحل السياسي في اليمن.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إلى أن عدد الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، انخفض بنحو 80 في المئة في الأسبوعين الأخيرين.

وقال: “في أهم مؤشر على أن الأمور تتغير في اليمن، انخفض معدل (الضربات الجوية) في الأسبوعين الأخيرين انخفاضا هائلا. شهد البلد عددا أقل بنسبة 80 في المئة من الضربات الجوية عن الأسبوعين الأخيرين”.

وثمن غريفيث دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في دعم مسار السلام في اليمن.

من ناحية أخرى أشار غريفيث إلى أن ” الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تقييد الحوثيين لعمل وحرية تحرك الفريق الأممي في الحديدة”.