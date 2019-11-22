مصر – كشف وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، أنه سيطلق القمر الصناعي المصري “طيبة 1” اليوم الجمعة، مؤكدا أنه بإطلاق هذا القمر، ستدخل بلاده عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات.

واعتبر أن إطلاق هذا القمر بواسطة شركة “آريان سبيس” الفرنسية على صاروخ الإطلاق “آريان-5” من قاعدة الإطلاق بمدينة “كورو” بإقليم “جويانا الفرنسية” بأمريكا الجنوبية، يمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وفقا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ووضع مصر في المكانة التي تليق بها وتستحقها إقليميا ودوليا.

وسيتمكن القمر من البقاء في الموقع المداري المخصص له لمدة خمسة عشر عاما، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

وستتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم فى القمر الصناعي “طيبة 1” عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

وقال الوزير المصري إن عملية إطلاق القمر “طيبة 1” تأتي كذلك، في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، حيث يعمل هذا التدشين على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 واستضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية.

وأوضح أن إطلاق القمر المصري سيساهم كذلك في النهوض بقطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.

المصدر: “الأهرام”