ليبيا – أجرى وزيري مواصلات ومالية الوفاق ميلاد معتوق وفرج بو مطاري بزيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي في إطار متابعة اخر التطورات فيما يخص أعمال الصيانة الجارية حاليا في المطار.

وزراء الوفاق اطلعوا بحسب المكتب الإعلامي لمواصلات الوفاق على مجريات العمل حيث أكد وزير المواصلات على ضرورة الاسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة لكي يتم إستئناف الحركة الجوية بالمطار.

هذا وكان في إستقبال الوزيرين رئيس مصلحة المطارات المكلف محمد الفساطوي و مدير عام المطار لطفي الطبيب ومساعد مدير عام المطار المكلف جمال عموش وبعض مدراء المكاتب بالمطار.

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