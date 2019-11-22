موسكو وبيونغ يانغ تتفقان على تفعيل التعاون من أجل التسوية الكورية

موسكو وبيونغ يانغ تتفقان على تفعيل التعاون من أجل التسوية الكورية

موسكو – عقد نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف لقاء تشاوريا مع تشوي سونغ هي، النائبة الأولى لنظيره الكوري الشمالي، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون من أجل التسوية في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الخارجية الروسية اليوم الجمعة في بيان لها، إن الطرفين “أكدا عزمهما المبدئي على تكثيف التعاون الرامي إلى التوصل لتسوية سياسية دبلوماسية للمشاكل التي تواجهها المنطقة، بما في ذلك الملف النووي”.

وقد وصلت تشوي سونغ هي، إلى موسكو الثلاثاء الماضي.

ويوم الأربعاء التقت الدبلوماسية الكورية الشمالية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمناقشة التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ في إطار بحثهما للوضع في شبه الجزيرة الكورية. وفي اليوم نفسه شاركت تشوي سونغ هي، في الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين روسيا وكوريا الشمالية على مستوى النائبين الأولين لوزيري خارجية البلدين.

وأمس الخميس أجرت تشوي سونغ هي، مباحثات مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين.

المصدر: RT + تاس