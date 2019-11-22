بغداد – أكد مصدر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، مقتل متظاهر وإصابة العشرات بحالات اختناق بالقرب من جسر الأحرار وسط بغداد .

وقال المصدر في تصريح لـ”سبوتنيك” إن “أحد المتظاهرين قتل اليوم وأصيب العشرات بحالات اختناق في صدامات مع قوات الأمن قرب جسر الأحرار، مع استمرار قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة”، لافتا إلى إن “السبب وراء مقتل المتظاهر لم يحدد حتى الآن فيما إذا كان برصاص حي أو بقنابل الغاز المسيل للدموع”.