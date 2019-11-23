مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن التنمية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.

وقال السيسي خلال فعاليات اليوم الثاني لـ”منتدى إفريقيا 2019″ “لدينا فرص ولدينا تحديات وإذا كانت التحديات مصدر قلق وتردد، فأنا أتصور لو استطعنا التحرك بسرعة ممكن أن نتحدث عن مشروعات بتريليونات الدولارات في القارة الإفريقية”.

وشدد الرئيس المصري على أن موارد قارة إفريقيا تمثل فرصة حقيقية للاسثمار، مشيرا إلى أنها تعد سوقا كبيرا وواعدا يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة في التجارة العالمية.

وأفاد بأن وجود التحديات لن يعوق خطط تنمية إفريقيا، قائلا في السياق: “كلنا كقادة ومسؤولين عن شعوبنا لدينا القدرة على تغيير الواقع للأفصل والأحسن ولدينا الفرصة لتحقيق ذلك”.

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، الحدث الدولي الأول لها، وهو “منتدى إفريقيا 2019” الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة تحت عنوان “استثمر فى إفريقيا”، وذلك على مدار يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

وشارك في المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

المصدر : وسائل اعلام مصرية + RT