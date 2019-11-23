العراق – تداولت وسائل الإعلام اليوم السبت مقطع فيديو للحظة اغتيال مسلحين للعضو السابق في مجلس محافظة بابل، الشيخ عامر المرشدي على مرأى من ابنه.

وأظهرت لقطات الفيديو إيقاف المرشدي من قبل سيارة رباعية الدفع ونزول مسلحين منها، وإطلاقهما النار عليه ونجله، ما أدى لمصرعه في الحال، فيما نجا ابنه، لعدم نية المهاجمين على ما يبدو، قتله.

وكانت مواقع عراقية قد أفادت في الـ21 من نوفمبر الجاري بأنه قد تم العثور على جثة عضو مجلس محافظة بابل السابق عامر المرشدي، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه العراق حركة احتجاجية واسعة بسبب الفساد وتردي الأحوال المعيشية.

يذكر أن حالات ومحاولات اغتيال الشخصيات السياسية وحتى الرياضية، قد تعددت في الآونة الأخيرة في العراق، حيث تعرض اللاعب مشتاق العزاوي لمحاولة اغتيال شمال بغداد قبل أسبوعين.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يقترب من سيارة العزاوي مع صديق له وهو يحمل مسدسا، ليطلق النار على الشخص الجالس بمقعد قيادة السيارة، ويفر هاربا.

المصدر: وسائل إعلام عراقية