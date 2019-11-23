ليبيا – قال الناطق السابق باسم عملية “فجر ليبيا” التي أحرقت مطار طرابلس وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات أحمد هدية إن أبرز التطورات الحاصلة في مختلف محاور القتال حدوث تقدمات نوعية في محوري الرملة و طويشة بالإضافة لتعزيز التمركزات السابقه وإسترجاع لموقع تم فقده سابقاً.

هدية أشار في تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الطويشة ليست بالكامل تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق فهناك أماكن تتمركز فيها من وصفهم بـ”مليشيات حفتر متعددة الجنسيات ” (القوات المسلحة الليبية) ومع ذلك إجمالاُ الموقف في محوري الطويشة والرملة تحت سيطرت الوفاق حسب زعمه.

ولفت إلى أن هناك طوق يتم إنشاءه على مطار طرابلس ممتد من الطويشة والرملة ومعسكر النقلية إلى لوادي الربيع وليس حصار، معتبراً أن هذا الطوق يجبر في حال الإنتهاء بشكل كامل منه من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” على التراجع من مطار طرابلس العالمي وما حوله في إتجاه قصر بن غشير بالتالي لن يبقى لها سوى التقوقع والتمركز في قصر بن غشير مما سيسهل عملية دحرهم وفقاً لقوله.

وقال :”مليشيات حفتر متعددة الجنسيات تحاول إختراق هذا الطوق ومنع اكتماله بالشكل الكامل لذلك يحاولون عن طريق الرملة أو الطويشة وطريق الخلاطات واليرموك خاصة أن هناك نقص لاكتمال قوس الطوق الأمر الذي يحتاج للقوات أن تتقدم من الخلاطات لجزيرة الكازيرما والتقدم قليلاً في محور اليرموك حتى تتراجع القوات لقصر بن غشير”.

هدية يرى أن هناك نقص واضح في القوة على الأرض لدى “مليشيات حفتر ” وعدم وجود كثافة نيرانية بالمحاور مما يعتبر مؤشر لوجود نقص فعلي بالقوات خاصة مع استخدام المكثف لسلاح الهاون لمنع تقدم قوات الوفاق وإستخدام الطيران على مدى الـ 24 ساعه أحياناً، لافتاً إلى أنه من المرجح أن “قوات حفتر” فقدت البوصلة منذ فقدانهم غريان و عودتها لما وصفه بـ”حضن حكومة الوفاق”.

واختتم حديثه قائلاً :”مليشيات حفتر لديها قوة محسوبة على ترهونة ما يعرف اللواء التاسع ربما لا تترك مكانها إلا نادراً في عين زارة ووادي الربيع وقصر بن غشير، ووردتنا معلومات عن وجود خلافات بين اللواء التاسع وكتيبة سحبان مما يزيد من إضعاف قوة مليشيات حفتر ولعل وجود الطائرة الإيطالية وهذا تحليل لا أحمل أحد مسؤوليته كانت تحاول إستكشاف ما يحدث من إطلاق نيران بالمكان لذلك تواجدت هناك، مليشيات حفتر موجودة وليس هناك مهرب للواء التاسع وما حوله إلا الموت فلم يطرح عليهم حل معين لعودتهم أو التفاوض معهم” على حد زعمه .