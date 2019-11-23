ليبيا – إجتمع رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض اليوم السبت مع نائبة مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبة رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيكتوريا كوتس .

وحضر الإجتماع المدير الإقليمي لشؤون اللشرق الأدني والشرق الأوسط وشمال افريقيا، بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية السفير كريستيان باك.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للحساب الرسمي للنايض على موقع “فيسبوك” آخر تطورات الشأن الليبي والتحضيرات لمؤتمر برلين ، إلا أن الأول لم يوضح مكان عقد هذا الإجتماع .

وإكتفى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة الذي يتخذ مواقف مناوئة جدًا للرئاسي وحلفائه من الإخوان المسلمين بالقول ” أن هذا الاجتماع يأتي إستكمالاً للإجتماعات السابقة التي قال أنه أجراها مؤخراً في واشنطن مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وعدة وزارات وهيئات أمريكية “.

جدير بالذكر أن كل من وزير خارجية وداخلية الوفاق قد إلتقيا مع كوتس بواشنطن في 16 نوفمبر كأرفع مسؤولة أمريكية يقابلونها خلال زيارتهم إلى الولايات المتحدة ومشاركتهم في إجتماعات ” التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش ” .

كما يشار أيضاً إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان قد قابل المستشارة كوتس 27 سبتمبر الماضي في نيويورك مع وفد رفيع من جانبه على هامش مشاركته في إجتماعات الأمم المتحدة وكان هذا اللقاء أيضًا أرفع لقاء يحظى به مع الجانب الأمريكي منذ بداية العمليات العسكرية للجيش في طرابلس التي وصفها السراج في اللقاء بأنها ” عدوان يصرون على دحره ” .

المرصد – متابعات