وبدأ خلاف مغنية البوب، البالغة من العمر 29 عاما، علنا مع شركة الإنتاج التي يملكها براون هذا الصيف، بعد شراء الشركة علامتها السابقة “بيغ ماشين لايبل”، التي حصل بموجبها على حقوق معظم تسجيلاتها.

والأسبوع الماضي، قالت تايلور سويفت إن رؤساء “بيغ ماشين” يمارسون “إشرافا استبداديا” بمنعها من “أداء أغنياتها القديمة خلال حفلة على التلفزيون”، وإصدار وثائقي عن حياتها على “نتفليكس”.

وقد ناشدت في المنشور معجبيها وزملاءها الفنانين بدعم قضيتها.

ولم يتحدث براون علنا عن هذا الخلاف، لكنه كتب الجمعة منشورا على “إنستغرام” يفيد بأن طلب سويفت تسبب بتوجيه “تهديدات كثيرة بالقتل إلى عائلتي”.

وأضاف متوجها إلى الفنانة “أفترض أن هذا لم يكن في نيتك، لكن من المهم أن تفهمي أن كلماتك تحمل تأثيرا هائلا”.

وتابع “رغم خيبة أملي من لزومك الصمت، بعدما أبلغك محاميك قبل 4 أيام بهذه التهديدات المستمرة، ما زلت آمل بأن نتمكن من إصلاح هذا الأمر”.

ولم ترد تايلور سويفت بشكل علني على منشور براون.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت شركة “بيغ ماشين” إنها ستسمح لسويفت بتأدية بعض من أغانيها القديمة في حفل “أميريكن ميوزيك أواردز”، الأحد.