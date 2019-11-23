ليبيا – تمكن عناصر من جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أمس الجمعة من إلقاء تلقي القبض على عصابة تمتهن التجارة بالقطع الأثرية.

جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع للجهاز أنه بعد التحري و دقة المعلومات و متابعة الأسماء المطلوبة في القضية تمكن العناصر من إحكام كمين لعدة أشخاص بعد ثبوت تجارتهم بالقطع الأثرية متلبسين بها.

وأشار إلى أن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة سوف يقوم بتسليم القطع الأثرية لمصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة.

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