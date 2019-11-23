روسيا – كشف وزير الصناعة والتجارة في روسيا دينيس مانتوروف، عن إطلاق إنتاج سيارة كهربائية روسية من طراز Zetta في الربع الأول من العام المقبل.

وذكر أن شهادات الترخيص لهذه السيارة صارت في مراحلها النهائية، وأضاف: “آمل في أن يبدأ إنتاجها في القريب العاجل”، مضيفا أنه يتابع شخصيا سير مشروع هذه السيارة.

وأعلن دينيس شوروفسكي رئيس الشركة المنتجة لهذه السيارة في مايو الماضي، أن كلفة هذه السيارة ستكون في حدود 450 ألف روبل (الدولار يساوي 64 روبل)، وأن بطاريتها ستكفي لمسافة 200 كيلومتر، كما سيتم تزويدها بميزة دفع أمامي أو رباعي.

وقال إنه من المتوقع أن تنتج الشركة ما يصل إلى 15 ألف سيارة سنويا، وتصدير حوالي 10 آلاف منها.

ويمكن في روسيا شراء السيارة الكهربائية الأكثر شهرة في الوقت الحالي “تسلا” من شركة تحمل نفس اسم رجل الأعمال الأمريكي والمخترع إيلون ماسك – بسعر يتراوح بين 3.7 و9.8 مليون روبل، أي بعشرة أضعاف سعر السيارة الروسية المنتظرة.

المصدر : “تاس”