المنامة – نددت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي باستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، محذرة من مخاطر ما وصفته بـ”الانسحاب الأمريكي التدريجي” من المنطقة.

وشددت بارلي في كلمة ألقتها أثناء منتدى حوار المنامة في العاصمة البحرينية اليوم السبت، على أن الخليج “اعتاد على المد والجزر في الانخراط الأمريكي”، غير أن الولايات المتحدة فشلت بشكل لافت في الرد على سلسلة حوادث وقعت في المنقطة منذ بداية الصيف الماضي على خلفية تصعيد التوتر غير المسبوق منذ سنين بينها وإيران.

وتابعت: “عندما بقي تفجير السفن بدون رد، جاء إسقاط طائرة مسيرة. وعندما بقي ذلك بدوره بدون رد أيضا، تعرضت منشآت نفطية كبرى للقصف. إلى أين تسير الأمور؟”.

وأشارت بارلي إلى أن الولايات المتحدة تمارس في الشرق الأوسط “الانسحاب التدريجي الممنهج”، مضيفة أن هذه النزعة باتت واضحة عندما امتنع الرئيس السابق باراك أوباما عن الرد عسكريا على “الهجمات الكيميائية في سوريا عام 2013″، وستستمر مهما كانت نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وأعربت وزيرة الجيوش الفرنسية عن ثقتها بأن هذه النزعة تصب في مصلحة روسيا وتركيا والصين التي تبادر إلى ملء الفراغ الناجم عن الانسحاب الأمريكي، مشددة على أن باريس ستستمر في مخاطبة طهران وستبقى إلى جانب حلفائها الإقليميين.

كما انتقدت بارلي بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية، منددة بتجاهل المعايير الدولية الخاصة بالتسوية الإسرائيلية الفلسطينية، بما فيها قرارات أممية، بشكل ملموس في الوقت الراهن.

المصدر: وكالات