إيطاليا – ذكر تقرير إيطالي أن بطل الفنون القتالية، المغربي بدر هاري، تولى تنظيم حفل زواج البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز في المغرب الصيف الفائت.

وحسب صحيفة “نوفيلا 2000” الإيطالية، فإن هاري صديق رونالدو قام بتنظيم حفل الزواج “السري” للنجم البرتغالي وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية في أغسطس الماضي، عندما قام رونالدو بزيارة المغرب لمعرفة أين وصلت أشغال بناء فندقه، بمدينة مراكش.

ورغم نفي مصادر مقربة من النجم البرتغالي لخبر الزواج “السري”، فإن صحيفة “نوفيلا 2000” أكدت اليوم صحة الخبر الذي كانت أول من قام بنشره.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن غيرة والدة النجم البرتغالي هي سبب زواج رونالدو وجورجينا بشكل سري.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو سافر في الصيف الماضي، إلى ماديرا (مسقط رأس رونالدو) رفقة محاميه، لتعديل وصيته وتحويل بعض ممتلكاته لجورجينا، وأحقية التصرف فيها، علما أن كل ممتلكاته كانت تحت تصرف أمه.

وانتشرت شائعات كثيرة العام الماضي عن تجهيزات يقوم بها رونالدو وجورجينا لزفافهما في مدينة تورينو الإيطالية.

يذكر أن جورجينا البالغة 25 عاما هي والدة طفلة النجم البرتغالي وتدعى آلانا، كما ترعى أطفاله الثلاثة الآخرين، كريستيانو جونيور، والتوأمين إيفا وماتيو.

المصدر: matchtv.ru