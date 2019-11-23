فرنسا – وافق الفرنسي كيليان مبابي على تمديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، في حال تم وضع شرط جزائي في العقد الجديد، علما بأن عقده سينتهي في صيف 2022.

وأكد موقع “ديفنسا سنترال” المدريدي أن مبابي طلب من إدارة باريس سان جيرمان وضع شرط جزائي في العقد يسمح له بالرحيل في الوقت الذي يريده، كي يحافظ على فرصه في الانتقال إلى ريال مدريد، وهو الحلم الذي يسعى لتحقيقه، من جهة أخرى يمنح باريس سان جيرمان الفرصة للاستفادة ماليا من بيعه، وتواجده لأطول فترة ممكنة مع الفريق.

وبالتالي فإن وجود شرط جزائي في العقد سيكون بمثابة الحل الذي يمكن أن يرضي رغبات جميع الأطراف في النهاية.

وتبقى قيمة الشرط الجزائي النقطة التي لم يصل الطرفان فيها إلى توافق، حيث يطلب النادي الباريسي 300 مليون يورو مقابل بيع مبابي، وهو الرقم الذي سيكون صعبا إلى حد ما على أي ناد راغب بضمه ولاسيما ريال مدريد.

وأكد الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي وضع خطة تسويقية كاملة للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي بعد موسمين على أبعد تقدير.

المصدر: وكالات