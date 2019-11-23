ليبيا – أصدر مجلس مشايخ ترهونة اليوم الجمعة بياناً أكد من خلاله على أن المعركة الحقيقية هي معركة استعادة الوطن التي تخوضها القوات المسلحة في مرحلتها النهائية.

مجلس مشائخ ترهونة أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه يثق بشرعية المعركة ضد الدواعش والمليشيات ومن ورائهم من دعم دولي قطري وتركي وإيطالي ، مبينا بأن معركة القوات المسلحة ليست معركة مع أفراد قصر فاقدي الأهلية.

كما أكد المجلس على أن القوات المسلحة هي طوق النجاة، وأن الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن هم زادهم ووقودهم، وجرحاهم هم دافعهم القوي نحو الثبات والاستمرار في معركتهم نحو استعادة الوطن المكلوم وفي ما يلي نص البيان.

بيان مجلس مشايخ ترهونة

إن قبائل ترهونة المجاهدة تحترم تاريخها وموقفها الثابت تجاه الوطن ، وتستنير في مسيرتها بنضال وتضحيات رجالها الأفذاذ ، ودماء شهدائها البررة، وتدرك تماما أن المعركة الحقيقية هي معركة استعادة الوطن التي يخوضها جيشنا في مرحلتها النهائية.

إننا نثق في شرعية معركتنا ضد الدواعش والمليشيات ومن ورائهم من دعم دولي قطري وتركي وإيطالي ، فهي ليست معركة مع أفراد قصر فاقدي الأهلية، ولا مع منابر إعلامية تنقصها الحكمة والسياسة والدراية بطبيعة المعركة وخفاياها.

ولسنا بحاجة إلى تبريرات ولا تعليقات ولا إعتذارت ؛ لأن الهدف الذي قدمنا من أجله خيرة شبابنا هدف لا يقبل منا الوقوف عند التفاهات الكيدية التي يراد من ورائها وهما وليس حقيقة تشويه تاريخ ترهونة، أو الإساءة إلى رجالها.

فالتاريخ سجل وحسم أمره في ترهونة، وحفر في ذاكرة الزمن بأن الأبطال هم من يضحون من أجل الآخرين، وأن قبائل ترهونة قد دخلت تاريخ ليبيا المعاصر من بابه الواسع النقي والمشرف… وأن القوة المساندة في ترهونة قادت قبائلها إلى حيث المجد والوطن والنصر المؤزر بحول الله وقوته.

وأمس واليوم وغد لترهونة و للقبائل الليبية الشريفة وليس لعصابة الشر ، والألسنة المأجورة التي لا تنعق إلا حين تحضر قوارب العلف.

أهلنا وأبناؤنا الأشاوس في ترهونة معركتنا وصمودنا وموقفنا ثابت لا يتزعزع ضد المليشيات والدواعش ، وجيشنا هو طوق نجاتنا، وشهداؤنا الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن هم زادنا ووقودنا، وجرحانا هم دافعنا القوي نحو الثبات والاستمرار في معركتنا نحو استعادة وطننا المكلوم.

إن اصطفافنا مع جيشنا يجعلنا نسمو ونعلو على كل ما يقال ويذاع فيكفي البطل محسن الكاني ورفاقه الشهادة من عند الله، ويكفيهم شرف الوقوف بصمود مع جيشهم وذودهم عن مدينتهم..

وتبقى ترهونة ثابتة وصامدة بصمود جبالها رغم أنف الجبناء والعملاء والخونة .

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

مجلس مشايخ ترهونة

صدر في ترهونة . 22 . 11 . 2019