ألمانيا – رفض هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، التعليق على التكهنات المثارة حول إمكانية تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تدريب الفريق البافاري خلفًا له، بعد إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير.

وظهر فليك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة الغد أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني، حيث قال “خضنا مرانًا قصيرًا أمس، وكان هناك لاعبًا أو اثنين يعانيان من الإرهاق، لكن سيصبح الجميع في أفضل حالة بدنية غدًا”.

وبسؤاله عن حقيقة رحيله مع بداية العطلة الشتوية، أجاب “كرة القدم عمل يومي، نحن بحاجة للانتظار حتى موعد العطلة، حينها سنجلس سويًا لمعرفة كيف ستمضي الأمور”.

وأثنى المدرب على الظهير النمساوي ديفيد ألابا، مشيرًا إلى أدائه المتميز في الجولة الماضية ضد بوروسيا دورتموند، ليس على الصعيد الدفاعي فحسب، بل على مستوى الهجوم أيضًا، مضيفًا “لقد قاد الفريق من الخلف، وهو بالغ الأهمية بالنسبة لنا في الخط الخلفي”.

وسُئل فليك عن رأيه في إقالة بوكيتينو من تدريب السبيرز واحتمالية توليه المهمة خلفًا له في بايرن، فأجاب: “مناقشة ما حدث لزميل آخر ليس من اختصاصي، ولا أريد التعليق على ذلك، لأني لا أهتم”.

وبسؤاله عن سر تهميش الثنائي فيليب كوتينيو وتياجو ألكانتارا، علق “لقد كان موقفًا صعبًا، لأننا غيرنا أسلوب اللعب وبدأنا في الدفاع من الأمام، لذا راهنت على لاعبين يتفوقون عليهما في هذا الجانب، لكننا نعرف أنهما مميزان عند اللعب على الاستحواذ”.

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثالث في جدول البوندسليجا برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع لايبزيج، الذي يحتل المرتبة الثانية بفارق الأهداف.

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